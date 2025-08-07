بعد غلق القيد.. كم تكبدت خزينة الزمالك في الميركاتو الصيفي؟
كتب- محمد عبدالهادي:
أغلق رسميًا بنهاية مساء الأربعاء، باب القيد في مصر للموسم الكروي الجديد 2025-2026، ليُسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية، والتي نشط خلالها نادي الزمالك بشكل لافت، بإبرام عدة 10 صفقات لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وتمكن الزمالك هذا العام، في التعاقد مع لاعبين بأسعار مقبولة لم تتجاوز المليون دولار، وذلك وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
ويرصد "مصراوي"، في السطور التالية، أسعار اللاعبين الذين ضمهم الزمالك في الميركاتو الصيفي وفقا لترانسفير ماركت كالتالي:
عدي الدباغ: 300 ألف يورو
شيكو بانزا: 680 ألف يورو
أحمد شريف: 600 ألف يورو
عمرو ناصر: 867 ألف يورو
عبد الحميد معالي: 428 ألف يورو
أحمد ربيع: 629 ألف يورو
محمد إسماعيل: 868 ألف يورو
خوان ألفينا بيزيرا: 300 ألف يورو
كما ضم الزمالك الثنائي مهدي سليمان وآدم كايد في صفقات انتقال حر دون مقابل مادي.
وبذلك تكون خزينة نادي الزمالك قد تكبدت ما يقرب من 4 ملايين و672 ألف يورو لإبرام صفقات الميركاتو الصيفي.
