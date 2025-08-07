بعد غلق القيد.. كم تكبدت خزينة الزمالك في الميركاتو الصيفي؟

مباريات الأمس
إعلان

01:19 ص الخميس 07 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أغلق رسميًا بنهاية مساء الأربعاء، باب القيد في مصر للموسم الكروي الجديد 2025-2026، ليُسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية، والتي نشط خلالها نادي الزمالك بشكل لافت، بإبرام عدة 10 صفقات لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وتمكن الزمالك هذا العام، في التعاقد مع لاعبين بأسعار مقبولة لم تتجاوز المليون دولار، وذلك وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويرصد "مصراوي"، في السطور التالية، أسعار اللاعبين الذين ضمهم الزمالك في الميركاتو الصيفي وفقا لترانسفير ماركت كالتالي:

عدي الدباغ: 300 ألف يورو

شيكو بانزا: 680 ألف يورو

أحمد شريف: 600 ألف يورو

عمرو ناصر: 867 ألف يورو

عبد الحميد معالي: 428 ألف يورو

أحمد ربيع: 629 ألف يورو

محمد إسماعيل: 868 ألف يورو

خوان ألفينا بيزيرا: 300 ألف يورو

كما ضم الزمالك الثنائي مهدي سليمان وآدم كايد في صفقات انتقال حر دون مقابل مادي.

وبذلك تكون خزينة نادي الزمالك قد تكبدت ما يقرب من 4 ملايين و672 ألف يورو لإبرام صفقات الميركاتو الصيفي.

صفقات الزمالك الصيفية صفقات الزمالك الميركاتو الصيفي الزمالك أخبار الزمالك
