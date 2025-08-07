الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر أن يجمع بين الفريقين غدا الجمعة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد"هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إسناد مهمة إدارة مباراة الفارس الأبيض وسيراميكا، إلى الحكم محمود البنا.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد توفيق طلب

حكم مساعد ثاني: طارق مصطفى

حكم رابع: وليد عبد الرازق

حكم تقنية الفيديو: أحمد الغندور

حكم تقنية فيديو مساعد: هيثم عثمان

ويذكر أن الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري موسم 2025-2026، سينطلق غدا الجمعة، بإقامة ثلاثة مباريات، الأولى بين بيراميدز ووادي دجلة، المباراة الثانية تجمع بين الزمالك وسيراميكا، بالإضافة إلى مباراة تجمع بين المصري والاتحاد السكندري.

