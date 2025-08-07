أول رد فعل من حامد حمدان بعد فشل انتقاله للزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

مع غلق باب القيد في مصر، تعثرت بشكل رسمي صفقة انضمام اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الزمالك قد طلب من نادي بتروجيت التعاقد مع لاعبه حامد حمدان الذي أبدي رغبته في الانضمام لصفوف الفريق ولكن إدارة النادي البترولي تمسكت ببقاء اللاعب ورفضت رحيله.

ومع غلق باب القيد رسميًا، نشر حامد حمدان "ستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمشاركة صورة له بقميص منتخب فلسطين مرفقة بمقطع صوتي جاءت كلماته كالتالي:

" أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماعا، ولو أرسلت رمحي مع جبانٍ لكان بهيبتي يلقي السباعا".

" ملائت الأرض خوفاً من حسامي ، وخصمي لم يجد فيها اتساعاً".