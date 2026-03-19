كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025– 2026، مؤكدة أن صياغة الأسئلة ستتم بعناية فائقة وفق أحدث المعايير الفنية لضمان الوضوح والدقة، وتسهيل الفهم والإجابة دون أي لبس.

وأكدت الوزارة، أن إعداد الأسئلة يتم عبر لجان متخصصة تضم خبراء من الوزارة، ومديري عموم تنمية الموارد الدراسية (مستشاري المواد)، وأعضاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إضافة إلى موجهين من الميدان، لضمان تغطية كافة جوانب المنهج الدراسي.

نسبة وتوزيع الأسئلة

أوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستتضمن:

- 85% من الأسئلة اختيار من متعدد.

- 15% أسئلة مقالية قصيرة.

ويهدف هذا التوزيع إلى اختبار قدرة الطلاب على الفهم والتحليل، بجانب تقييم مهاراتهم التعبيرية في الأسئلة المقالية.

خصائص أسئلة الامتحان

أكدت الوزارة أن جميع الأسئلة ستتمتع بالخصائص التالية:

- صياغة واضحة وخالية من الأخطاء أو التأويل.

- وجود إجابة صحيحة واحدة فقط لكل سؤال.

- عدم وجود أكثر من إجابة صحيحة بين الخيارات الأربعة.

- التوازن بين زمن الإجابة ومدة الامتحان، مما يتيح للطلاب إنهاء الامتحان دون ضغط.

وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من هذه المعايير هو تقديم تجربة امتحانية عادلة وشاملة لجميع الطلاب، مع ضمان قياس مستوى تحصيلهم العلمي بدقة وشفافية.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء