بأيدي "خبراء شباب".. إيران تكشف سر تحطم مقاتلة "إف-35" الأمريكية

كتب : مصطفى الشاعر

10:49 م 19/03/2026

إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز إف-35

أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية، أن إسقاط المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-35 أ" جرى بواسطة نظام دفاع جوي جديد ومتطور، ابتكره خبراء إيرانيون شباب في أعقاب "حرب الـ 12 يوما" التي اندلعت في يونيو 2025.

تكنولوجيا "شباب الحرس الثوري"

أوضحت القيادة، في بيان، اليوم الخميس، أن المتخصصين في القوة الجوية للحرس الثوري نجحوا في "إنشاء أنظمة دفاعية ودمجها في المنظومة المتكاملة للبلاد"، مؤكدة أن هذه التقنية الجديدة هي التي تمكنت من "إصابة أحدث المقاتلات الأمريكية" بدقة عالية.

ضربة في "المنطقة الوسطى"

كشف الحرس الثوري الإيراني، في بيان تفصيلي، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت وأسقطت الطائرة التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق "المنطقة الوسطى" من البلاد، مما تسبب في "أضرار جسيمة" للمقاتلة التي تعد فخر الصناعة العسكرية الأمريكية.

ويعد هذا الإعلان بمثابة تحدٍ تقني كبير، حيث تُصنف "إف-35" كطائرة شبح من الجيل الخامس يُصعب رصدها بالرادارات التقليدية.

مباركة "المرشد الأعلى"

من جانبه، أعرب المرشد الإيراني الأعلى "مجتبى خامنئي"، عن شكره وتقديره لقوات الحرس الثوري بعد "استهداف المقاتلة الأمريكية"، معتبرا هذا النجاح دليلا على قدرة الكفاءات المحلية على كسر التفوق الجوي للأعداء، حيث يأتي هذا التصعيد ليزيد من وتيرة التوتر العسكري في المنطقة، وسط تساؤلات حول طبيعة المنظومة الإيرانية الجديدة التي أسقطت "الشبح الأمريكية".

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

