إعلان

ترامب يُشيد بشجاعة اليابان في مواجهة إيران وينتقد صمت الحلفاء

كتب : مصطفى الشاعر

10:34 م 19/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "سعادته البالغة" بمستوى الدعم الذي قدّمته اليابان للتحركات العسكرية الأمريكية في إيران، موجّها في الوقت ذاته "انتقادات حادة" لحلف الناتو.

إشادة بالدعم العسكري الياباني

خلال اجتماع ثنائي بالبيت الأبيض مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي"، اليوم الخميس، صرح ترامب للصحفيين قائلا: "لدينا علاقة دعم هائلة مع اليابان في كل شيء"، مؤكدا أن طوكيو "بدأت تتحمل مسؤولياتها بشكل حقيقي" بناء على البيانات الصادرة خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

هجوم لاذع على حلف "الناتو"

قارن الرئيس الأمريكي بين الموقف الياباني ومواقف الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا "أقل حماسا" في دعم واشنطن خلال الصراع المتصاعد، حيث وجه انتقادًا حادًا وسريعًا بقوله: "اليابان تتحرك.. على عكس حلف الناتو".

وتابع ترامب هجومه مشيرا إلى أن التحالف الدفاعي الأوروبي يرتكب خطأ "حمقا للغاية" بعدم تقديم الدعم الكامل لجهود الإدارة الأمريكية ضد إيران.

تحرك دولي لتأمين "هرمز"

يأتي هذا التصريح بعد صدور بيان مشترك، في وقت سابق الخميس، من مجموعة دول أوروبية واليابان، يُدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وأبدت هذه الدول استعدادها للمساهمة في "الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، وهو ما اعتبره ترامب خطوة إيجابية من الجانب الياباني، بينما واصل انتقاده لبرود المواقف الأوروبية تحت مظلة الناتو.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب اليابان الناتو إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

