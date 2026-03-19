نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون قد خدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران، معلنا توقف إسرائيل عن شن أي هجمات أخرى على حقل الغاز الطبيعي الإيراني بناء على طلب ترامب.

تفاصيل التنسيق في الحرب مع إيران

وقال رئيس نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لم أضلل أحدا".

وأوضح نتنياهو، قائلا: "لم يكن علي إقناع الرئيس ترامب بضرورة منع إيران من تطوير برنامجها النووي، ووضعه تحت الأرض، وتمكينها من إطلاق صواريخ برؤوس نووية على الولايات المتحدة. لقد فهم ذلك".

خسائر القوات خلال الحرب مع إيران

وفيما يتعلق بخسائر الحرب على القوات الأمريكية، قدم نتنياهو تعازيه نيابة عن إسرائيل قائلا: "إن التكلفة التي يتكبدها أهالي الضحايا هائلة".

وقلل نتنياهو من شأن ارتفاع أسعار الوقود ووصفه بأنه ارتفاع حاد سينخفض، قائلا إنه يتوقع أن تعيد الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز.

نتنياهو ينفي جر أمريكا إلى الحرب في إيران

وخصص نتنياهو جزءا كبيرا من خطابه لنفي أن إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى الحرب.

وقال نتنياهو: "إن هذه الخدعة التي زججنا بها بالولايات المتحدة ليست مجرد خدعة، بل هي سخيفة".

واستعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي قائمة بالهجمات والتهديدات الإيرانية ضد أمريكا على مدى عقود.

دعم ترامب في الحرب مع إيران

وقال نتنياهو إن ترامب أخبره قبل أكثر من عام: "بيبي، علينا التأكد من أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية".

وأشاد نتنياهو بترامب لشنه الحرب، قائلا: "إن العالم مدين بدين كبير، دين كبير للرئيس ترامب لقيادته هذا الجهد لحماية مستقبلنا".