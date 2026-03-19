نتنياهو ينفي خداع ترامب ويتعهد بوقف استهداف حقول الغاز في إيران

كتب : محمود الطوخي

10:37 م 19/03/2026

بنيامين نتنياهو

نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون قد خدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران، معلنا توقف إسرائيل عن شن أي هجمات أخرى على حقل الغاز الطبيعي الإيراني بناء على طلب ترامب.

تفاصيل التنسيق في الحرب مع إيران

وقال رئيس نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لم أضلل أحدا".

وأوضح نتنياهو، قائلا: "لم يكن علي إقناع الرئيس ترامب بضرورة منع إيران من تطوير برنامجها النووي، ووضعه تحت الأرض، وتمكينها من إطلاق صواريخ برؤوس نووية على الولايات المتحدة. لقد فهم ذلك".

خسائر القوات خلال الحرب مع إيران

وفيما يتعلق بخسائر الحرب على القوات الأمريكية، قدم نتنياهو تعازيه نيابة عن إسرائيل قائلا: "إن التكلفة التي يتكبدها أهالي الضحايا هائلة".

وقلل نتنياهو من شأن ارتفاع أسعار الوقود ووصفه بأنه ارتفاع حاد سينخفض، قائلا إنه يتوقع أن تعيد الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز.

نتنياهو ينفي جر أمريكا إلى الحرب في إيران

وخصص نتنياهو جزءا كبيرا من خطابه لنفي أن إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى الحرب.

وقال نتنياهو: "إن هذه الخدعة التي زججنا بها بالولايات المتحدة ليست مجرد خدعة، بل هي سخيفة".

واستعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي قائمة بالهجمات والتهديدات الإيرانية ضد أمريكا على مدى عقود.

دعم ترامب في الحرب مع إيران

وقال نتنياهو إن ترامب أخبره قبل أكثر من عام: "بيبي، علينا التأكد من أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية".

وأشاد نتنياهو بترامب لشنه الحرب، قائلا: "إن العالم مدين بدين كبير، دين كبير للرئيس ترامب لقيادته هذا الجهد لحماية مستقبلنا".

الحرب في إيران أمريكا وإسرائيل إيران وأمريكا منشآت النفط

فيديو قد يعجبك



العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
جنة الصائم

العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم تسعَ لإعادة بناء قدراتها النووية
شئون عربية و دولية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم تسعَ لإعادة بناء قدراتها النووية
السودان بدلًا من إسبانيا.. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة مباراة مصر الودية
رياضة عربية وعالمية

السودان بدلًا من إسبانيا.. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة مباراة مصر الودية
كيف يحارب الرمان نقص الحديد؟.. اكتشف الفوائد
رمضان ستايل

كيف يحارب الرمان نقص الحديد؟.. اكتشف الفوائد
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
شئون عربية و دولية

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد