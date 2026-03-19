جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 700 صاروخ ومسيرة على إسرائيل

كتب : محمود الطوخي

10:40 م 19/03/2026

نداف شوشاني

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 700 صاروخ وقذيفة ومسيرة باتجاه إسرائيل.

إسرائيل تتهم لبنان بعد هجمات حزب الله

اتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني، الحكومة اللبنانية بالفشل في تطهير جنوب البلاد من حزب الله، كما هو مطلوب بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2024.

وأشار شوشاني، إلى أن حزب الله بدأ إطلاق النار باتجاه إسرائيل في الأيام الأولى من الحرب الحالية، مجددا القتال الذي كان قد خمد منذ وقف إطلاق النار، وفق ادعائه.

خسائر هجمات حزب الله والرد الإسرائيلي

لم تسفر غارات حزب الله عن أي وفيات، لكنها أسفرت عن إصابة إسرائيليين وإلحاق أضرار بمبان في شمال البلاد.

وردت إسرائيل بغارات جوية ووسعت عملياتها البرية في جنوب لبنان، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص ومقتل أكثر من 1300، وفقا للسلطات اللبنانية.

موقف إسرائيل من هجمات حزب الله

وفي تعليقه على استمرار التصعيد، قال شوشاني إن إسرائيل "ليس أمامها خيار سوى العمل ضد التهديد الذي يشكله حزب الله على المدنيين لدينا".

169 ساحة جاهزية لاستقبال المصلين.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر فى
169 ساحة جاهزية لاستقبال المصلين.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر فى
ماذا قال رامز جلال عن الحلقة الأخيرة من "رامز ليفل الوحش"؟
السودان بدلًا من إسبانيا.. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة مباراة مصر الودية
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
