كتب - مراسل مصراوي:

بات نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور جاهز للمشاركة التدريجية، في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إمام عاشور يمكنه المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، استعدادا للموسم المقبل".

وأضاف: "على الرغم من إمكانية مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، إلا أنه طالب الحصول على فترة أكبر من الوقت، لعمل تقويات أكبر لمنطقة الترقوة خوفا من تكرار الإصابة مرة أخرى، خاصة وأنه تعرض للإصابة مرتين في نفس المكان".

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، في يونيو الماضي، خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويذكر أن عاشور غاب عن معسكر النادي الأهلي في تونس، استعدادا للموسم الجديد، الذي خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام كلا من الملعب التونسي وفريق البنزرتي، بالإضافة إلى غيابه عن المباريات الودية التي خاضها الفريق في القاهرة قبل بداية الموسم.

ويستهل المارد الأحمر مبارياته في بطولة الدوري المصري، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق مودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أقرأ أيضًا:

"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية

أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة