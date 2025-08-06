مباريات الأمس
"بجملة الأكثر تتويجًا".. الزمالك يكشف عن قميصه للموسم الجديد (صور)

06:15 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
    قميص الزمالك الجديد
كتب- محمد عبدالهادي:

كشف نادي الزمالك اليوم الأربعاء، عن قميصه الرسمي للموسم الجديد 25/2026، وذلك بعد تعاقده مع شركة نايك، والتي سترعي النادي في الفترة القادمة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للزمالك التصميم الجديد للقميص، من خلال نشر فيديو عبر الحساب الرسمي، والتي ظهر بها عدد من اللاعبين أبرزهم عمر جابر وعبدالله السعيد وشيكو بانزا.

وظهرت بعض التفاصيل في القميص الجديد، أبرزها جملة " النادي الأكثر تتويجًا في القرن العشرين".

كما ظهرت 5 نجوم فوق شعار النادي، إشارة لعدد ألقاب فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

