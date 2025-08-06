مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

فسخ عقده في اللحظات الأخيرة.. لاعب الأهلي ينتقل إلى بتروجيت مجانا

04:44 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصطفى البدري
  • عرض 4 صورة
    مصطفى البدري ينفذ رمية تماس لبداية مباراة بيراميدز وسموحة
  • عرض 4 صورة
    مصطفى البدري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

نجح نادي بتروجيت في التعاقد مع مصطفى البدري لاعب فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الأربعاء، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.

وحصل مصطفى البدري على الاستغناء من النادي الأهلي، بعد فسخ عقده مع الأحمر، لعدم احتياج الفريق لجهوده.

ووقع مصطفى البدري لنادي بتروجيت، لمدة موسمين في صفقة انتقال مجانية، بعدما كان معارا إلى نادي سموحة الموسم الماضي وعاد للنادي الأهلي بعدها ثم فسخ عقده.

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية بدأت في مصر، يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء 6 أغسطس، لتنتهي الفترة المخصصة للتسجيل اللاعبين الجدد وقيد القوائم الأساسية للأندية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى البدري الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي بتروجيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم