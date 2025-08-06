فسخ عقده في اللحظات الأخيرة.. لاعب الأهلي ينتقل إلى بتروجيت مجانا

كتب- محمد خيري:

نجح نادي بتروجيت في التعاقد مع مصطفى البدري لاعب فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الأربعاء، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.

وحصل مصطفى البدري على الاستغناء من النادي الأهلي، بعد فسخ عقده مع الأحمر، لعدم احتياج الفريق لجهوده.

ووقع مصطفى البدري لنادي بتروجيت، لمدة موسمين في صفقة انتقال مجانية، بعدما كان معارا إلى نادي سموحة الموسم الماضي وعاد للنادي الأهلي بعدها ثم فسخ عقده.

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية بدأت في مصر، يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف ليل اليوم الأربعاء 6 أغسطس، لتنتهي الفترة المخصصة للتسجيل اللاعبين الجدد وقيد القوائم الأساسية للأندية.