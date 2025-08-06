مباريات الأمس
تخليد ذكراه.. قرار عاجل من وادي دجلة تجاه لاعبه الراحل "بونجا"

04:04 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
    قميص وادي دجلة يخلد ذكرى بونجا
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
    بونجا حارس مرمى دجلة
    بونجا حارس مرمى دجلة
    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
كتبت-هند عواد:

أعلن ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، تخليد ذكرى محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الراحل، الذي توفي خلال الأيام الماضية بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "ملعب محمد أبو النجا - بونجا، إطلاق اسم كابتن بونجا على ملعب النادي الرئيسي في نادي وادي دجلة فرع النخيل حتى يظل اسمه خالدا بين جدران نادينا".

كما نشر ماجد سامي صورة لقميص وادي دجلة، وعليه عبارة: "إلى الأبد في قلوبنا، محمود أبو النجا 1988-2025".

وتوفي بونجا بعد صراع مع مرض التهاب الكبد، إذ عانى حارس دجلة من التهاب حاد في الكبد، إذ كان يحتاج إلى عملية زراعة كبد.

قميص وادي دجلة يخلد ذكرى بونجا

بونجا وادي دجلة ماجد سامي
