يتبقى خطوة واحدة.. الزمالك يقترب بشدة من ضم البرازيلي خوان ألفينا

03:16 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا

كتب- محمد خيري:

يضغط نادي الزمالك بقوة خلال الساعات الحالية، لحسم صفقة الجناح لتدعيم صفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الأربعاء، قبل يوم من انطلاق أولى جولات الدوري المصري موسم 2025-2026.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية، لضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب فريق أوليكساندريا الأوكراني.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك، تواصل مع النادي الأوكراني لحسم صفقة الجناح، مع ترحيب اللاعب البرازيلي بارتداء التيشرت الأبيض.

وأكمل المصدر، أن نادي الزمالك، يضع الرتوش الأخيرة في اللحظات الحالية، لحسم الصفقة بشكل رسمي، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد، بعدما تمت الموافقة على رحيل أحمد الجفالي للدوري السعودي، من أجل إخلاء مكان لاعب أجنبي.

