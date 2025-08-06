الأهلي يعير ثنائي فريق الشباب إلى المقاولون العرب وغزل المحلة

القاهرة-مصراوي:

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي اتفاقها مع إدارتي المقاولون العرب وغزل المحلة، لإعارة ثنائي فريق الشباب يوسف عفيفي وأحمد وحيد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "الأهلي أعار يوسف عفيفي إلى المقاولون العرب لمدة موسم وكذلك أحمد وحيد إلى غزل المحلة، مع وجود بند في تعاقده يمنح الأهلي إعادته مقابل دفع مبلغ مالي معين سواء عقب الموسم الأول أو الثاني".

واختتم المصدر: "الأهلي سبق وأعار الثنائي أحمد خالد كباكا إلى زد لمدة موسم ويوسف عبد الحفيظ إلى فاركو، لمدة موسم، وانتقل عبدالله يستانجي بشكل نهائي إلى زد مع وجود بند في تعاقده يقضي بأحقية الأهلي في إعادته سواء بعد أول أو ثاني أو ثالث موسم مقابل دفع 6 ملايين جنيه".

