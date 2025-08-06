كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول رحيل محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد مساء اليوم الأربعاء.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "النية داخل الزمالك تتجه لأن يكون محمد صبحي الحارس الأساسي، والمدرب يميل له ويرى أن فورمته مميزة في الوقت الحالي".

وأكمل: "اللي عرفته أن الزمالك منفتح على رحيل أحد الحارسين محمد صبحي أو عواد، والفريق يُريد الظهير الأيمن أحمد عيد من المصري".

وأكمل: "إدارة الزمالك تضغط على عواد من أجل الرحيل، والحارس يرفض حتى الآن فكرة اختيار الزمالك لنادٍ بعينه، لأن الأبيض يريد رحيله إلى المصري من أجل ضم أحمد عيد، لكن اللاعب يوافق على الرحيل دون تحديد وجهة معينة من جانب الزمالك.

وتابع: "صفقتي عواد وأحمد عيد تتوقفان على موافقة حارس الزمالك للانتقال إلى المصري البورسعيدي، ولا أعلم سبب غضب الجماهير من الحارس".

وأوضح: "محمد عواد، ليس أحد أبناء النادي ومن حقه البحث عن حقه، وأن يختار النادي الذي يريد، وحديثي عن عواد ينطبق على أحمد عبد القادر ومن حقه أيضًا أن يختار النادي الذي يُريد، وأنا أعلم عن مفاوضاته مع الزمالك ومن حقه الانتقال إليه عند انتهاء عقده".

واختتم تصريحاته: "الكل يعلم أن الطرفان اتفقا والمفاوضات صحيحة بنسبة 1000%، وإذا أعلن الأهلي رحيله فسيكون في الزمالك بعدها بدقائق، وإذا لم ينتقل الآن فسينتقل في وقت لاحق ولا مشكلة في ذلك".