شوبير يحسم الجدل حول تفاصيل رحيل رضا سليم عن النادي الأهلي

07:21 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة النادي، تفاصيل جديدة بشأن رحيل اللاعب المغربي رضا سليم عن صفوف النادي الأهلي.

وقال شوبير: "فريق إعداد البرنامج تواصل مع الكابتن رضا سليم، وأكد لنا خلال الاتصال أنه في طريقه إلى المطار متجهاً إلى المغرب."

وأضاف: "بحسب كلام رضا سليم، فإن الاتفاق بين النادي الأهلي ونادي الجيش الملكي المغربي قد تم بشكل شبه نهائي، على أن ينتقل اللاعب إلى الفريق المغربي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وسيقوم النادي الأهلي بالإعلان عن كافة تفاصيل الصفقة قريباً."

وتابع شوبير: "من أجمل الحلقات التي صورتها كانت مع رضا سليم، رغم أنه كان في البداية رافضا الظهور الإعلامي، لأنه لا يحب الكاميرات، لكن حينما وافق وتحدث، كان واضحا مدى عشقه للنادي الأهلي."

واستكمل: "رضا جاء إلى الأهلي وهو نجم في الدوري المغربي، وكان الجميع يتوقع له ظهورا مميزا في الدوري المصري، وقد بدأ بالفعل بشكل قوي جداً. لكن الإصابة أوقفت انطلاقته، وعقب عودته، ظهرت خلافات فنية في وجهة نظر المدرب السابق مارسيل كولر."

واختتم قائلاً: "من وجهة نظري، رضا لم يحصل على ربع الفرص التي كان يستحقها، هو لاعب مؤثر جداً، لكن الكرة لم تبتسم له خلال تجربته في الأهلي."

رضا سليم النادي الأهلي رحيل رض1ا سليم الجيش الملكي المغربي
