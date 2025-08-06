كتب- محمد عبدالهادي:

بالتزامن مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد للدوري المصري 25/2026، نجحت الأندية الكبرى في تدعيم صفوفها وإجراء العديد من التغييرات سواء الإدارية أو في صفوف اللاعبين.

ويأتي على رأس تلك الأندية، كل من الأهلي والزمالك اللذان يدخلان الموسم الجديد بإدارة فنية مختلفة عن الموسم الماضي، أما بيراميدز فسيواصل الكرواتي يورسيتش مهمة مع الفريق السماوي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، كيف استعد كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز للموسم الجديد من الدوري؟

- البداية بالنادي الأهلي حامل اللقب، فتمكن من حسم 9 صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بالتعاقد مع كل من: أحمد السيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - أحمد رمضان بيكهام - محمد أحمد سيحا - محمد شريف - ياسين مرعي - محمد شكري - وعودة أليو ديانج.

- تعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفًا للمدرب السويسري مارسيل كولر الذي رحل قبل نهاية الموسم المنقضي بأسابيع.

- رحل عن صفوف الأهلي 14 لاعبًا كالتالي: رامي ربيعة - أكرم توفيق - حمزة علاء - على معلول - عمرو السولية ة- يحيى عطية الله ة- كريم الدبيس - خالد عبد الفتاح - عمر الساعي - محمد الضاوي كريستو - كريم نيدفيد - عبد الله بوستانجي - معتز محمد - وسام أبو علي

كيف استعد نادي الزمالك للموسم الجديد؟

على الجانب الآخر، قام نادي الزمالك بتغييرات و"غربلة" الفريق قبل انطلاق الموسم من خلال التالي:

- التعاقد مع جون إدوارد لتولي مسؤولية الملف الرياضي لكرة القدم بالزمالك.

- أتم التعاقد مع مدير فني جديد بتولي المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المهمة الفنية.

- أتم التعاقد مع 8 صفقات جديدة حتى كتابة هذه السطور، وذلك بضم كل من:

شيكو بانزا - آدم كايد - عمرو ناصر - أحمد ربيع - المهدي سليمان - أحمد شريف - محمد اسماعيل - عبد الحميد معالي.

رحل عن صفوف الزمالك 14 لاعبًا كالتالي:

شيكابالا اعتزال- محمد عبدالشافي اعتزال - حمزة المثلوثي - محمد حمدي - أحمد رفاعي - مهاب ياسر - سيدي ندياي - جيفرسون كوستا - محمد عاطف - مصطفى شلبي - حسام أشرف - سيد عبدالله نيمار - أحمد محمود - أحمد سيد زيزو).

كيف استعد بيراميدز للموسم الجديد من الدوري المصري؟

لم يجري فريق بيراميدز تغييرات عديدة في صفوفه، سواء في الإدارة الفنية أو اللاعبين، حيث يستمر معه في الموسم الجديد المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش والمتوج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

- أتم بيراميدز صفقة وحيدة في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بضم اللاعب البرازيلي ايفرتون دا سيلفا قادمًا من صفوف بانيك التشيكي.

- استعاد خدمات الثنائي محمد رضا بوبو ومحمود زلاكة بعد انتهاء إعارته من صفوف سيراميكا كليوباترا.

- رحل عن صفوفه لاعب الفريق إبراهيم عادل، والذي انضم لفريق الجزيرة الإماراتي، بجانب رحيل الجنوب افريقي فخري لاكاي عقب انتهاء تعاقده.