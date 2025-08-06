كتب - يوسف محمد:

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أن النادي الأهلي نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إبرام الكثير من الصفقات القوية.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي نجح في إبرام الكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، هذه الصفقات جعلة قائمة الفريق هى الأقوى بين كل الفرق المصرية في الوقت الحالي".

وأضاف: "الأهلي نجح في إبرام العديد من التدعيمات في مختلف مراكز الملعب لتدعيم الفريق، بداية من خط الدفاع، حتى الوصول إلى خط الهجوم، ريبيرو محظوظ بهذه القائمة التي يمتلكها الفريق حاليا".

وتابع: "كثرة النجوم داخل الفريق تمنح المدير الفني الفرصة للعب بأكثر من طريقة، كثرة النجوم لا يمكن أن تؤثر على غرفة ملابس الأهلي، خاصة وأن النادي به نظام يسير عليه كل اللاعبين".

وأكمل: "المنافسة في الموسم المقبل ستقتصر بين الأهلي وبيراميدز بشكل كبير، خاصة وأن صفقات نادي الزمالك ليست الصفقات التي تساعده على المنافسة بشكل كبير".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "هناك حالة قلق لدى جماهير نادي الزمالك، لعدم إبرام النادي تعاقدات مع لاعبين من العيار الثقيل، فكل صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليس بها اسم قوي".

ويذكر أن ساعات قليلة تفصلنا على نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث من المقرر غلق باب القيد في مصر اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري.

وفي سياق متصل ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري.

