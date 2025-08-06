لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

كتب - يوسف محمد:

اقترب أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى فريق أبها السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك مفاوضات متقدمة من قبل فريق أبها السعودي لضم لاعب الزمالك أحمد الجفالي".

وأضاف: "حال إتمام صفقة انتقال الجفالي إلى أبها، فإن اللاعب سينضم إلى الفريق السعودي على سبيل الإعارة، مع وجود بن أحقية الشراء".

ويسعى نادي الزمالك إلى تسويق الجفالي في فترة الانتقالات الجارية، استعدادا للتعاقد مع محترف جديد، خاصة في ظل دخول الفارس الأبيض في مفاوضات جادة مع لاعب يوكوهاما الياباني يان ماتيوس خلال الفترة الماضية.

وكان الجفالي انضم إلى نادي الزمالك، في يناير 2025 قادما من فريق الاتحاد المنستيري التونسي، مقابل مبلغ 480 ألف يورو.

واكتفى الجفالي منذ الانضمام إلى الفارس الأبيض، بالمشاركة في 7 مباريات فقط، لم يسجل أوو يصنع خلالهم أي هدف.

