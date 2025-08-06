ماذا ينتظر جماهير الأهلي والزمالك خلال 24 ساعة حاسمة من الميركاتو؟

لم يعد يتبقى من فترة الانتقالات الصيفية الجارية سوى 24 ساعة التي يتوقع أن تكون حاسمة للعديد من الأندية في تدعيم صفوفها استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2025/26.

ومع اقتراب الموعد من النهاية يزداد حماس الجماهير التي ترغب في إتمام صفقات بعينها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لبداية الموسم بها وعدم الانتظار للانتقالات الشتوية.

3 صفقات ينتظرها جمهور الزمالك

ينتظر جمهور الزمالك من إدارة ناديه ممثلة في المدير الرياضي جون إدوارد إتمام صفقة لاعب خط الوسط الفلسطيني حامد حمدان من بتروجت في ظل تمسك اللاعب بالانضمام للقلعة البيضاء ورفض ناديه رحيله للحاجة له، بحسب بيان رسمي.

الزمالك يمتلك فريقه في خط الوسط أكثر من لاعب ولا يعاني من عجز بهذا المركز ولكن تمسك اللاعب وتصريحات ممثليه عن رغبته في الانتقال لصفوف القلعة البيضاء جعلت الصفقة منتظرة للجماهير.

وكذلك يرغب نادي الزمالك في رحيل أحد التونسيين أحمد الجفالي أو سيف الجزيري لمعرفة الجناح الأيمن الأجنبي الذي تعاقد معه النادي ويتبقى رحيل أحد الأجانب لتسجيله بجانب التعاقد مع ظهير أيمن لسد العجز العددي بالمركز في ظل وجود عمر جابر فقط.

الزمالك تعاقد حتى الآن مع 9 لاعبين بالانتقالات الصيفية الجارية وهم المهدي سليمان، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، عمرو ناصر، أحمد شريف، الأنجولي شيكو بانزا، المغربي عبدالحميد معالي والفلسطيني آدم كايد وعدي الدباغ.

الأهلي ينتظر هدية

أتم الأهلي موسم الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع 8 صفقات: محمود حسن "تريزيجيه"، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد علي بن رمضان، محمد أحمد "سيحا"، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد شريف، ياسين مرعي ومحمد شكري.

وينتظر جمهور الأهلي تعثر نادي كولومبوس الأمريكي في إتمام إجراءات صفقة ضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ليعود وينضم اللاعب لصفوف القلعة الحمراء مرة أخرى بعدما ضغط ليرحل رغم تمسك مجلس إدارة النادي والجماهير باستمراره.