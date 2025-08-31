جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من وادي دجلة

القاهرة - مصراوي

أقيمت اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، أربع مباريات في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الخامسة، وشهدت هذه المباريات قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وشهدت مباريات اليوم خسارة فريق الزمالك أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وفوز المصري على كهرباء الإسماعيلية 4-0، وفوز مودرن سبورت على حرس الحدود بنتيجة 1-0، وحسم التعادل مباراة سموحة وبتروجيت بنتيجة 0-0.

وبعد مباريات اليوم، تصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساويا مع مودرن سبورت صاحب المركز الثالث.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- المصري - 11 نقاط

2- الزمالك - 10 نقاط

3- مودرن سبورت - 10 نقاط

4- بتروجيت - 9 نقاط

5- بيراميدز - 8 نقاط

6- إنبي - 8 نقاط

7- غزل المحلة - 7 نقاط

8- سموحة - 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا - 7 نقاط

10- وادي دجلة - 7 نقاط

11- زد - 6 نقاط

12- الجونة - 6 نقاط

13- الأهلي - 5 نقاط

14- حرس الحدود - 5 نقاط

15- طلائع الجيش - 5 نقاط

16- البنك الأهلي - 4 نقاط

17- الإسماعيلي - 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري - 4 نقاط

19- المقاولون العرب - نقطتين

20- كهرباء الإسماعيلية- نقطتين

21- فاركو - نقطة واحدة