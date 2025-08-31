مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة من دجلة

10:59 م الأحد 31 أغسطس 2025

الزمالك ووادي دجلة

background

كتب نهى خورشيد:

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من نظيره وادي دجلة بثنائية لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الفارس الأبيض مبكراً عن طريقه نجمه ناصر ماهر في الدقيقة 10 من بداية أحداث الشوط الأول، ثم قلّب الغزلان النتيجة في الشوط الثاني في أقل من 7 دقائق بتسجيل هدفين بتوقيع أحمد فاروق ومحمود دياسطي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت الموافق 13 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

موعد المباراة القادمة للزمالك الزمالك هزيمة الزمالك الزمالك ووادي دجلة موعد مباراة الزمالك المقبلة
