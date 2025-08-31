مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود في الدوري المصري

القاهرة - مصراوي

حقق فريق مودرن سبورت الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وسجل هدف مودرن سبورت اللاعب رشاد المتولي في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، من تسديدة قوية عجز الحارس عن التصدي لها.

وبهذا الفوز رفع مودرن سبورت رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف نقاط فريق حرس الحدود عند 5 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.