مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود في الدوري المصري

09:16 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود (2)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

حقق فريق مودرن سبورت الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وسجل هدف مودرن سبورت اللاعب رشاد المتولي في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، من تسديدة قوية عجز الحارس عن التصدي لها.

وبهذا الفوز رفع مودرن سبورت رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف نقاط فريق حرس الحدود عند 5 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مودرن سبورت حرس الحدود الدوري المصري مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة