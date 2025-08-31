رسميا.. الأهلي يعلن رحيل خوسيه ريبييرو

كتب - محمد القرش:

وجه النادي الشكر لخوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وجاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم واستمرت عدة ساعات ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كل من المدير الرياضي، والمدير الفني.

وفي ضوء ما سبق جاء القرار المشار إليه، وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبييرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية.

وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري. وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.