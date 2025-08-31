كتب- محمد خيري:

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع كابتن أيمن الرمادي ليتولى المسؤولية الفنية لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي.

وجاء الجهاز الفني الكامل كالتالي:

عبد الواحد السيد مديراً للكرة

احمد سمير مدرباً عاماً

محمد عبد المنصف مدرباً للحراس.

رحيل طارق مصطفى

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار وجهت الشكر طارق مصطفى المدير الفنى وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وتمنى نادي البنك الأهلي التوفيق لطارق مصطفى، ولجهازه المعاون والنجاح في خطواتهم المقبلة.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي فشل في تحقيق أي فوز ببطولة الدوري المصري حتى الآن، حيث خاض 5 مباريات، تعادل في 4 وخسر مباراة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ16 في جدول بطولة الدوري المصري، برصيد 4 نقاط.