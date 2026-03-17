من مسجد الحسين.. إبراهيم سعيد وكهربا في صلاة الفجر (صور)

شارك إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، متابعيه عبر منصة «إكس» صورًا جمعته باللاعب محمود كهربا، خلال أدائهما صلاة الفجر داخل مسجد الحسين.

وعلّق إبراهيم سعيد على الصور قائلاً: «مع كهربا في صلاة الفجر في مسجد الحسين»، في إشارة إلى الأجواء الروحانية التي جمعتهما.

تفاعل الجماهير مع الحدث

وقد لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جانب الجمهور، حيث انهالت التعليقات التي حملت دعوات لهما بالقبول، مشيدين بهذه اللحظات الإيمانية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، كان إبراهيم سعيد قد حرص مؤخرًا على زيارة حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، في أجواء رمضانية، معربًا عن تقديره الكبير لمسيرته وإنجازاته في الكرة المصرية.