نجم الأهلي السابق: ركلة جزاء الترجي صحيحة.. وزيزو لا يستحق المشاركة

علق محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على خسارة الفريق أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أُقيمت على ملعب حمادي العقربي.

وأكد أبو الدهب، في تصريحات تلفزيونية، أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي لصالح الترجي، جاءت صحيحة، مشيرًا إلى أن الكرة اصطدمت بيد لاعب الأهلي، ولا تستدعي الجدل، مضيفًا أن الفريق استحق الخسارة من الناحية الفنية.

وانتقد نجم الأهلي السابق الأداء الفني للفريق، معتبرًا أن المدير الفني ييس توروب لم يُحسن إدارة اللقاء، في ظل وجود علامات استفهام عديدة على التشكيل، خاصة غياب المهاجم الصريح، والدفع باللاعب أشرف بن شرقي في مركز رأس الحربة.

أبو الدهب ينتقد زيزو بسبب تراجع الأداء

كما وجّه أبو الدهب انتقادات للاعب أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه لم يقدم الأداء المنتظر منذ انضمامه للفريق، ولا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي خلال الفترة الحالية، مطالبًا بالاعتماد على حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة العودة بفارق هدفين لضمان الصعود إلى الدور نصف النهائي، من النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.