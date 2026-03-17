مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

جميع المباريات

نجم الأهلي السابق: ركلة جزاء الترجي صحيحة.. وزيزو لا يستحق المشاركة

كتب : محمد خيري

11:48 ص 17/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حكم مباراة الأهلي والترجي
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والترجي
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والترجي التونسي (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (8) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (9) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (23) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (16) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على خسارة الفريق أمام الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أُقيمت على ملعب حمادي العقربي.

وأكد أبو الدهب، في تصريحات تلفزيونية، أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي لصالح الترجي، جاءت صحيحة، مشيرًا إلى أن الكرة اصطدمت بيد لاعب الأهلي، ولا تستدعي الجدل، مضيفًا أن الفريق استحق الخسارة من الناحية الفنية.

وانتقد نجم الأهلي السابق الأداء الفني للفريق، معتبرًا أن المدير الفني ييس توروب لم يُحسن إدارة اللقاء، في ظل وجود علامات استفهام عديدة على التشكيل، خاصة غياب المهاجم الصريح، والدفع باللاعب أشرف بن شرقي في مركز رأس الحربة.

أبو الدهب ينتقد زيزو بسبب تراجع الأداء

كما وجّه أبو الدهب انتقادات للاعب أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه لم يقدم الأداء المنتظر منذ انضمامه للفريق، ولا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي خلال الفترة الحالية، مطالبًا بالاعتماد على حسين الشحات في مركز الجناح الأيمن.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة العودة بفارق هدفين لضمان الصعود إلى الدور نصف النهائي، من النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا أبو الدهب زيزو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
حوادث وقضايا

عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
التصديري للملابس يعلن قفزة الصادرات 11% خلال يناير 2026
اقتصاد

التصديري للملابس يعلن قفزة الصادرات 11% خلال يناير 2026
الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز.. ما السبب؟
اقتصاد

الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز.. ما السبب؟
إسرائيل تعلن اغتيال قائد قوات "الباسيج" الإيرانية.. من هو؟
أخبار مصر

إسرائيل تعلن اغتيال قائد قوات "الباسيج" الإيرانية.. من هو؟
هل تتدخل مصر عسكريًا للدفاع عن الخليج؟.. اللواء سمير فرج يُجيب
أخبار مصر

هل تتدخل مصر عسكريًا للدفاع عن الخليج؟.. اللواء سمير فرج يُجيب

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا