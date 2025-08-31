"إصابة وتأديب".. 9 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة وادي دجلة

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة في صفوفه، قبل مواجهة وادي دجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام وادي دجلة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويعمل الجهاز الفني لنادي الزمالك البلجيكي بقيادة يانيك فيريرا، على تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل من أجل الاستمرار في الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على فاركو بهدف نظيف.

استبعاد 9 لاعبين من المباراة

واستبعد فيريرا عددا من اللاعبين لأسباب مختلفة سواء للإصابات أو فني لعدم الاحتياج إليهم، وهم كالتالي:

-محمد شحاتة وأحمد حسام (للإصابة)

- محمود جهاد (إجهاد عضلي)

- أحمد ربيع (بسبب التأهيل)

نبيل عماد دونجا (للإيقاف)

- سيف الدين الجزيري (مران منفرد بعقوبة من فيريرا)

أحمد الشريف - عبدالحميد معالي - محمد عواد (وجهة نظر فنية)