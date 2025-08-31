كتب ـ محمد الميموني:

كشف أحمد شوبير الإعلامي بقناة الأهلي، موقف إدارة القلعة الحمراء من المدير الفني الإسباني لفريقها خوسيه ريبيرو عقب الخسارة أمام بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

تعليق أحمد شوبير على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي بأون سبورت صباح اليوم الأحد:"هل إدارة الأهلي ستتحمل غضب الجماهير سواء في المدرجات أو منصات التواصل الاجتماعي، هقلك على اللي عندي وأنت تستنتج الإدارة مقتنعة جدًا بأن ريبيرو مدرب كويس وللمرة الألف بقولك أنه مدرب كويس ولكن في ظروف بتحكم".

وأتم شوبير تصريحاته بالتنويه إلى أن تغييرات ريبيرو خلال مباراة بيراميدز لم تضف أي شيء، مضيفًا:"متفهم حزن الجمهور بسبب ضياع النقاط ولكن كان لدينا غيابات وهذا ليس مبرر ونحتاج للوقت للتحسن".

نتائج الأهلي مع ريبرو في الدوري

وقاد ريبيرو فريق الأهلي بـ 4 مباريات خلال الموسم الجاري من الدوري 2025/26 نستعرض نتائجهم خلال السطور التالية:

تعادل إيجابي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 -2 في الجولة الأولي

فاز على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4 - 1.

لم يخض الأهلي الجولة الثالثة بحسب نظام الموسم الجاري من الدوري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة كون عدد الأندية فرديًا (21)

تعادل سلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة.

خسر مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة هدفين دون رد فعل.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.