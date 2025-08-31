موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

يلاقي نادي الزمالك نظيره وادي دجلة، اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك و وادي دجلة

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وأغلب المسابقات المحلية.