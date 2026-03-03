إعلان

إسرائيل تزعم اغتيال قيادي بفيلق القدس وتمهل ممثلي إيران في لبنان 24 ساعة

كتب : محمود الطوخي

09:26 م 03/03/2026

حرب ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال داود علي زاده الذي يشغل منصب "القائد المؤقت" لفيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" وهي وحدة الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن العمليات الخارجية.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، زاده بأنه صاحب "أعلى رتبة" بين القادة الإيرانيين المسؤولين عن الساحة اللبنانية، مشيرا إلى أن سلفه حسن مهدوي قُتل سابقا في غارة إسرائيلية مماثلة.

دور داود علي زاده في تنسيق حزب الله

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفرقة التي كان يقودها زاده تتولى مهمة دعم حزب الله في بناء قواته، وتعمل كحلقة وصل مباشرة بين قيادة الحرس الثوري وقيادة الحزب.

وبحسب البيانات العسكرية، كان الفيلق اللبناني بمثابة الجسر الاستراتيجي لربط طهران بحزب الله في لبنان، والذي تستهدفه العمليات الإسرائيلية بشكل مكثف منذ يوم الاثنين الماضي.

تحذيرات عقب مقتل داود علي زاده

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال، من وصفهم بـ"ممثلي النظام" الإيراني في لبنان بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، مشددا على أنه بعد انقضاء هذه المدة، لن يُعتبر أي مكان في لبنان ملاذا آمنا لعناصر النظام الإيراني، مؤكدا أن الجيش سيتعامل مع هذه الأهداف بكل قوة أينما وُجدت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

داود علي زاده فيلق القدس حزب الله النظام الإيراني بنك الأهداف الإيراني إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج الشرق الأوسط مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
إحالة "طالب الدقي" للجنايات: هدد طالبة جامعية بصور بعد رفض الخطوبة
حوادث وقضايا

إحالة "طالب الدقي" للجنايات: هدد طالبة جامعية بصور بعد رفض الخطوبة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة