زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال داود علي زاده الذي يشغل منصب "القائد المؤقت" لفيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" وهي وحدة الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن العمليات الخارجية.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، زاده بأنه صاحب "أعلى رتبة" بين القادة الإيرانيين المسؤولين عن الساحة اللبنانية، مشيرا إلى أن سلفه حسن مهدوي قُتل سابقا في غارة إسرائيلية مماثلة.

دور داود علي زاده في تنسيق حزب الله

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفرقة التي كان يقودها زاده تتولى مهمة دعم حزب الله في بناء قواته، وتعمل كحلقة وصل مباشرة بين قيادة الحرس الثوري وقيادة الحزب.

وبحسب البيانات العسكرية، كان الفيلق اللبناني بمثابة الجسر الاستراتيجي لربط طهران بحزب الله في لبنان، والذي تستهدفه العمليات الإسرائيلية بشكل مكثف منذ يوم الاثنين الماضي.

تحذيرات عقب مقتل داود علي زاده

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال، من وصفهم بـ"ممثلي النظام" الإيراني في لبنان بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، مشددا على أنه بعد انقضاء هذه المدة، لن يُعتبر أي مكان في لبنان ملاذا آمنا لعناصر النظام الإيراني، مؤكدا أن الجيش سيتعامل مع هذه الأهداف بكل قوة أينما وُجدت.