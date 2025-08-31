مباريات الأمس
"للخطيب وريبيرو واللاعبين".. 9 رسائل غاضبة لجماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

01:48 ص الأحد 31 أغسطس 2025
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (9)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (7)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (5)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (4)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (3)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (2)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (1)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (6)
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (8)
    جماهير النادي الأهلي (2)
القاهرة - مصراوي

هاجمت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات استاد السلام، لاعبي الفريق بشدة خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم بيراميدز مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورددت الجماهير الحمراء هتافات غاضبة، جاء من أبرزها: "ألعب بقى يا عم، خلي عندك دم" كما هتفوا: "لاعيبة عالة.. مفيش رجالة"

ولم يسلم الجهاز الفني من غضب الجماهير بهتاف: "يا ريبيرو امشي .. خد جهازك وامشي".

وتابعت الجماهير هتافاتها الغاضبة: "روح يا ريبيرو"، "خلي عندك دمم .. امشي بقى يا عم".. وفوقهم يا عماد.. فوقهم يا عماد"

كما وجهت الجماهير رسالة لرئيس النادي، محمود الخطيب، مرددة: "يا خطيب اسمعنا.. النادي الأهلي بتاعنا"

واستمرت الهتافات الحادة :"جمهور الأهلي كبير.. يا الدوري يا الرحيل" و"ألعب راجل، دوس على الوش.. الليلة مفيش معلش"

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لتطالب جماهير القلعة الحمراء محمود الخطيب بإقالة ريبيرو.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير النادي الأهلي الأهلي استاد السلام الدوري المصري
