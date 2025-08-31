القاهرة - مصراوي

هاجمت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات استاد السلام، لاعبي الفريق بشدة خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم بيراميدز مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورددت الجماهير الحمراء هتافات غاضبة، جاء من أبرزها: "ألعب بقى يا عم، خلي عندك دم" كما هتفوا: "لاعيبة عالة.. مفيش رجالة"

"يا ريبيرو امشي.. خد جهازك وامشي" 🗣️



جماهير الأهلي تواصل الهتاف والمطالبة برحيل المدرب عن الفريق 🤔 pic.twitter.com/8qtcCcTxAq — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2025

ولم يسلم الجهاز الفني من غضب الجماهير بهتاف: "يا ريبيرو امشي .. خد جهازك وامشي".

وتابعت الجماهير هتافاتها الغاضبة: "روح يا ريبيرو"، "خلي عندك دمم .. امشي بقى يا عم".. وفوقهم يا عماد.. فوقهم يا عماد"

"روح يا ريبيرو.. روح يا ريبيرو" 🤔



جماهير الأهلي في الملعب تطالب مدرب الفريق بالرحيل عن الأهلي وعماد النحاس يتدخل 🔴 pic.twitter.com/xscCvX1fsj — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2025

كما وجهت الجماهير رسالة لرئيس النادي، محمود الخطيب، مرددة: "يا خطيب اسمعنا.. النادي الأهلي بتاعنا"

واستمرت الهتافات الحادة :"جمهور الأهلي كبير.. يا الدوري يا الرحيل" و"ألعب راجل، دوس على الوش.. الليلة مفيش معلش"

هتافات متواصلة من جمهور الأهلي لدعم الفريق وسط حوار بين ريبيرو وجهازه المساعد 🦅 pic.twitter.com/6GAzRIsbAH — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2025

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لتطالب جماهير القلعة الحمراء محمود الخطيب بإقالة ريبيرو.

"تيشرت الأهلي كبير.. يا الدوري يا الرحيل" 🗣️



هتافات قوية من جمهور الأهلي في ستاد السلام بعد هدف بيراميدز الثاني 🦅 pic.twitter.com/qAzfcoB1XH — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2025

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.