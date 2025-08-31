"أشعر بعجز في التعبير".. عماد متعب يعلق على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

القاهرة - مصراوي

قال عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق إنه يعجز عن التعبير خلال محاولته التعليق على خسارة فريقه أمام بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لتطالب جماهير القلعة الحمراء محمود الخطيب بإقالة ريبيرو.

تعليق عماد متعب على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

وقال متعب خلال تواجده بالاستديو التحليلي لقناة أون سبورت عقب المباراة:" في بعض الأوقات يشعر الإنسان بالعجز عن التعبير، فمن الطبيعي أن يمر اللاعب بفترة تراجع في الأداء الفني أو يخسر مباراة، ولكن مسألة الالتزام والرجولة داخل الملعب لا علاقة لها بالجوانب الفنية، وهي أمور يجب ألا تغيب أبدا".

وأتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بقوله:" أشك في أن المدير الفني يعرف حتى الآن إمكانيات اللاعبين، ويبدو واضحًا من التبديلات والتغييرات منذ بداية الدوري أنه لم يتعرف جيدا على قدرات الفريق، أؤكد أن المدرب حتى الآن لم يستطع فهم إمكانيات لاعبي الأهلي، وهذا يتضح في وضعه لمراكز اللاعبين داخل أرضية الملعب".

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.