نتائج مباريات أمس السبت في دوري المحترفين المصري

12:28 ص الأحد 31 أغسطس 2025

نتائج مباريات أمس السبت

القاهرة - مصراوي

أقيمت أمس السبت الموافق 30 أغسطس، عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري، وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وكان من أبرز نتائج اليوم فوز فريق القناة على نظيره لافيينا، وفاز أيضا فريق الداخلية على نظيره المصرية للاتصالات.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين المصري

ديروط ضد مالية كفر الزيات - (1-0)

بترول أسيوط ضد أبوقير للأسمدة - (0-0)

راية الرياضي ضد السكة الحديد - (1-0)

لافيينا ضد القناة - (0-1)

المصرية للاتصالات ضد الداخلية - (0-1)

نتائج المباريات الدوري المصري المحترفين
