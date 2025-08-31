كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائجه المتواضعة في الفترة الماضية، رفقة المدير الفني خوسيه ريبيرو، بعدما خسر أمام بيراميدز بالدوري.

وخسر الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل على يد بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة الخامسة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وهزيمة الأهلي أمام فريق بيراميدز، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

"هحرجه على الشاشة".. شادي محمد يعلق على الهجوم ضد تريزيجيه

والد خوان ألفينا: جماهير الزمالك احتضنته بالحب.. ورفضنا عروض أخرى