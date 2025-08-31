مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري؟ (كوميك)

12:09 ص الأحد 31 أغسطس 2025

12:09 ص الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (4)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (3)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (6)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (7)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (8)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (5)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (2)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (11)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (10)
  • عرض 11 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبيراميدز (9)
كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائجه المتواضعة في الفترة الماضية، رفقة المدير الفني خوسيه ريبيرو، بعدما خسر أمام بيراميدز بالدوري.

وخسر الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل على يد بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة الخامسة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وهزيمة الأهلي أمام فريق بيراميدز، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمطالعة الألبوم أعلاه:

الأهلي بيراميدز
