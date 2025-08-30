بعد الخسارة أمام بيراميدز.. ماذا قدم خوسيه ريبيرو مع الأهلي في الدوري؟

كتب - محمد الميموني:

شهد الأهلي تعثرًا جديدًا بالنسخة الجارية من بطولة الدوري تحت قيادة المدير الفني الإسباني لفريقه خوسيه ريبيرو الخسارة على يد بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وخسر الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع خوسيه ريبيرو يوم 29 مايو الماضي بصورة رسمية خلفًا لفترة مؤقتة قاد بها عماد النحاس الفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر الذي تم الاتفاق على رحيله عقب وداع دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وقاد ريبيرو فريق الأهلي بـ 4 مباريات خلال الموسم الجاري من الدوري 2025/26 نستعرض نتائجهم خلال السطور التالية:

تعادل إيجابي مع مودرن سبورت بنتيجة 2 -2 في الجولة الأولي

فاز على فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4 - 1.

لم يخض الأهلي الجولة الثالثة بحسب نظام الموسم الجاري من الدوري بعدم خوض فريق كل جولة لمباراة كون عدد الأندية فرديًا (21)

تعادل سلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة.

خسر مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة بنتيجة هدفين دون رد فعل.

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز عند النقطة 5 في المركز 12.