كتب - يوسف محمد:

طالبت جماهير النادي الأهلي التي تواجدت في مدرجات ستاد "السلام"، المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو، بالرحيل بعد الهزيمة أمام بيراميدز، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وخسر فريق الأهلي مساء اليوم السبت أمام فريق بيراميدز، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري "دوري نايل".

ورددت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، هتاف: "يا ريبيرو أمشي خد جهازك وأمشي، يا ريبيرو أمشي خد جهازك وأمشي".

ويمر النادي الأهلي حاليا بفترة اهتزاز في النتائج بشكل كبير، حيث خاض الفريق 4 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، تلقى الهزيمة في مباراة وفاز في لقاء وحضر التعادل في مباراتين.

وبهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة الخامسة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

