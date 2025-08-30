"عليلي المايك".. ميدو يوجّه رسالة ساخرة بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب- نهى خورشيد:

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة خاصة إلى قناة أون تايم سبورت بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"عليلي المايك عند الجمهور ثاني بقا.. رسالة إلى أون تايم".

وخسر الفريق الكروي بالقلعة الحمراء مواجهته اليوم السبت أمام نظيره بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد السلام الدولي، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.