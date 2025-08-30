مباريات الأمس
"مفيش رجالة وخلي عندك دم".. هجوم قوي من جماهير الأهلي على لاعبي الفريق

10:59 م السبت 30 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

هاجمت جماهير الأول المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد السلام، لاعبي الفريق بقوة بعد تسجيل بيراميدز الهدف الثاني، في مرمى النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا.

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد "السلام"، هتاف: "العب بقى ياعم خلي عندك دم، العب بقى ياعم خلي عندك دم".

كما رددت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، هتاف: "لاعيبة عالة مفيش رجالة".

ويلتقي النادي الأهلي حاليا نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:
"هحرجه على الشاشة".. شادي محمد يعلق على الهجوم ضد تريزيجيه

والد خوان ألفينا: جماهير الزمالك احتضنته بالحب.. ورفضنا عروض أخرى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

