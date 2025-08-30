مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد السقوط أمام بيراميدز

10:56 م السبت 30 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ الهزيمة أمام نظيره بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثنائية بيراميدز في شباك المارد الأحمر بتوقيع النجم المغربي وليد الكرتي في الدقيقتين 5، 68 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري نايل.

ومن المقرر أن مواجهة الأهلي وإنبي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة الأهلي وبيراميدز نتيجة مباراة بيراميدز والأهلي الأهلي اليوم
