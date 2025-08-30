مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

0 2
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 1
22:30

مايوركا

فيديو هدف وليد الكراتي الثاني في مرمي الأهلي

10:54 م السبت 30 أغسطس 2025
background

القاهرة - مصراوي

عزز اللاعب المغربي وليد الكرتي فريق بيراميدز هدف ثانِ خلال المباراة التي تجمعهما بنظيرهم الأهلي مساء اليوم السبت الموافق 30 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وأحرز الكرتي الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 68 من رأسية قوية أرسلها من داخل منطقة جزاء الأهلي عجز الشناوي عن تصديها.

وكان الكرتي قد قص شريط الأهداف بالمباراة لصالح بيراميدز بتسديدة قوية في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول.

وحال استمرار فوز بيراميدز، سيحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما سيتوقف الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

الأهلي بيراميدز
