زوجة النني الثانية تحتفل بتتويج المغرب بلقب المحليين

احتفلت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لمحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي و أرسنال الأسبق، بتتويج منتخب بلادها بلقب كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

ونشرت حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من متابعة مراسم تتويج أسود الأطلس مع تعليق: "هنيئاً للأسود".

المغرب يفوز بكأس أمم أفريقيا للمحليين

ونجح منتخب المغرب في كتابة فصل جديد من تاريخه الكروي بعدما حسم لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين عقب فوزه المثير على منتخب مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب موي الدولي بمدينة نيروبي.

وبهذا التتويج، واصل المنتخب المغربي هيمنته على البطولة بعدما أصبح أول منتخب يحقق اللقب ثلاث مرات في تاريخه، عقب تتويجه سابقاً في نسختي 2018 و2020، ليتفوق على الكونغو الديمقراطية صاحبة لقبين.

