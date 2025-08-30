مباريات الأمس
غزل المحلة يقسو على الإسماعيلي بثلاثية وسط جماهيره

09:13 م السبت 30 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة على مستضيفه الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وشهدت الدقيقة 26 طرد لاعب الإسماعيلي عبدالله شحاتة.

وتقدم فريق غزل المحلة بهدف سجله لاعبه راشد عرفاوي بالدقيقة 38.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 60 بطاقة حمراء للاعب الإسماعيلي حسان منصور.

وعزز محمد عبداللطيف "جريندو" تقدم فريق غزل المحلة بهدف ثانِ بالدقيقة 63.

وسجل اللاعب كيبو سعيدي الهدف الثالث لفريق غزل المحلة بالدقيقة 88.

ترتيب الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري المصري

ورفع فريق غزل المحلة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 7 في المركز السادس بعد 4 تعادلات سلبية.

وتوقف رصيد فريق الإسماعيلي عند النقطة 4 في المركز 17.

