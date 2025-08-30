كتبت ـ نهى خورشيد:

تحدث سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عن قمة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز، كاشفاً توقعاته لنتيجة المباراة ورأيه في أسباب تراجع مستوى الفريقين مؤخراً.

وقال كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" أتوقع أنها هتكون مباراة قوية، حماسية وسريعة، لأن الفريقين عايزين يحققوا الفوز، لكن في رأيي، الأهلي الأقرب للفوز إن شاء الله بهدف نظيف".

وأضاف: "طبيعي بداية الموسم بتكون صعبة على بعض الفرق، وموفقة لفرق تانية. الأهلي و بيراميدز كانت بدايتهم مش قوية، رغم إنهم كانوا بينافسوا على الدوري الموسم اللي فات ولسه هينافسوا تاني".

وتابع نجم الأحمر:" اللي حاصل حالياً مجرد دروبات في المستوى بسبب سوء تركيز بعض اللاعبين أو قرارات الجهاز الفني، لكن بعد مرور 7 أو 8 جولات هتلاقي المنافسة راجعة بقوة بين الأهلي والزمالك ومعاهم بيراميدز".

وواصل:" الأهلي عمل صفقات قوية جدًا، والسكواد الحالي من أفضل الفرق في إفريقيا، لكن طبيعي جداً يحصل تعثر في مباراة أو اتنين، وده بيحصل حتى مع أكبر أندية العالم".

وأكمل:" المشكلة إن الإعلام المنافس والجماهير ساعات بيستغلوا ده للإحباط، لكن اللي فاهم كورة عارف إن الأهلي دايمًا بيرجع بقوة بعد أي تعثر، وده مش جديد عليه".

عن مستوي بيراميدز:"لا طبعاً الفوز ببطولة إفريقيا بيعمل حالة من النشوة والاحتفال لفترة، لكن الكورة ما بتعرفش غير العطاء المستمر في الملعب، يمكن يكون في شوية ثقة زايدة عند اللاعبين بعد التتويج، لكن لازم يتعلموا إن الاستمرارية أهم من أي إنجاز سابق".

كما تحدث عن إمكانية رحيل الجهاز الفني لأي فريق عقب الخسارة:" بصراحة، ممكن، لو الأهلي أو بيراميدز اتأخروا أكتر في المنافسة أو النتائج ما اتحسنتش، وقتها الإدارة هتفكر في التغيير. خصوصًا الأهلي، الضغط الجماهيري والإعلامي عليه كبير جداً".

وأردف:" المستوى الفني لجهاز الأهلي مش سيئ، لكن ما فيش توفيق، الفريق بيخلق فرص كتير، لكن النتائج مش بتيجي بالشكل المتوقع".

وأتم تصريحاته قائلاً:"التشكيل اللي لعب بيه الأهلي آخر مباراة قدام غزل المحلة كان مناسب جدًا، وممكن يعتمد عليه تاني لأنه بيوفر توازن هجومي ودفاعي".

