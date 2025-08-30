شريف حازم لمصراوي: الأهلي الأقرب لحصد الدوري.. وريبيرو يحتاج للوقت

كتبت ـ نهى خورشيد:

تحدث شريف حازم نجم الأهلي الأسبق، على المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين المارد الأحمر بنظيره بيراميدز مساء اليوم السبت، ضمن قمة منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شريف في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"معرفش والله أتوقع بس.. إن شاء الله الأهلي يكسب، يعني طبعاً الأهلي لازم يكسب".

وعن مستوي الفريقين قال:"عادي جداً، لسه في بداية الدوري وده طبيعي.. مع الوقت هيبقوا أحسن إن شاء الله".

وفيما يتعلق بسبب التراجع رغم الصفقات القوية أكد:"لأ، مافيش حاجة اسمها كده في الكورة.. مافيش فريق ما بيخسرش، صحيح الأهلي لحد دلوقتي ماخسرش، بس عادي.. بيوصل ويضيع، ده سوء حظ أحياناً".

وأضاف:"لكن الأهلي فريق قوي جداً، وهو اللي هاياخد الدوري إن شاء الله في الآخر".

وتابع:"ده الدوري ولسه طويل، وبيراميدز جابوا لعيبة جديدة، وفي ناس لسه ما بتلعبش زي ما كانت السنة اللي فاتت، فده طبيعي جداً بيحصل، وطبيعي جداً أن مافيش انسجام وتجانس بينهم".

وعن فرصة رحيل ريبيرو :"الأهلي ما بيتعاملش كده مع المدربين، الأهلي بيصبر، والمدرب هيكمل وينجح، لأن أي مدرب ممكن ينجح مع الأهلي، النادي عنده ثبات في الموضوع ده".

كما تحدث عن مستوي المدير الفني للأحمر:"عادي.. حتى لو في شوية لخبطة، مش معناه إنه وحش، هو ممكن يكون أحسن من كده، بس عادي، أول ما النتائج تتظبط، كل حاجة هتبقى كويسة معاه".

