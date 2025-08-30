مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 2
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد يعاقب لاعبيه عقب الخسارة أمام إنبي

05:59 م السبت 30 أغسطس 2025

شعار الاتحاد السكندري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري خصم نسبة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسائر بالجولات الماضية من الدوري.

الاتحاد خسر بثلاثية نظيفة على يد نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأوضح مصدر مسؤول في النادي السكندري، خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن هناك هناك استياء من مجلس الإدارة بسبب النتائج وقرروا خصم نسبة من مستحقات اللاعبين.

وأضاف المصدر:" رئيس النادي تعهد بأنه في حالة الفوز بالمباراتين المقبلتين سيتم رفع عقوبة الخصم، أحمد سامي هو من اختار اللاعبين المنضمين للفريق ولذلك سيحصل على فرصته كاملة خاصة وأن تغيير مدير فني في الوقت الحالي مع لاعبين مختارين من قبل مدرب آخر سيعود بالسلب على الفريق وليس العكس".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:" إدارة الاتحاد جددت الثقة في سامي وجهازه خاصة وأن الدوري مازال في بدايته وثلاثة نقاط فقط تعيد توازن الفريق بجدول الترتيب من جديد".

يحتل فريق الاتحاد المركز الثامن عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط بواقع فوز وتعادل وثلاثة خسائر.

اقرأ أيضًا:

"هحرجه على الشاشة".. شادي محمد يعلق على الهجوم ضد تريزيجيه

بنجمة أفريقيا.. بيراميدز يظهر بقميصه الجديد ضد الأهلي (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد السكندري نتيجة مباراة الاتحاد ضد إنبي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر