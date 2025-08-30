الاتحاد يعاقب لاعبيه عقب الخسارة أمام إنبي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري خصم نسبة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسائر بالجولات الماضية من الدوري.

الاتحاد خسر بثلاثية نظيفة على يد نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأوضح مصدر مسؤول في النادي السكندري، خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن هناك هناك استياء من مجلس الإدارة بسبب النتائج وقرروا خصم نسبة من مستحقات اللاعبين.

وأضاف المصدر:" رئيس النادي تعهد بأنه في حالة الفوز بالمباراتين المقبلتين سيتم رفع عقوبة الخصم، أحمد سامي هو من اختار اللاعبين المنضمين للفريق ولذلك سيحصل على فرصته كاملة خاصة وأن تغيير مدير فني في الوقت الحالي مع لاعبين مختارين من قبل مدرب آخر سيعود بالسلب على الفريق وليس العكس".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:" إدارة الاتحاد جددت الثقة في سامي وجهازه خاصة وأن الدوري مازال في بدايته وثلاثة نقاط فقط تعيد توازن الفريق بجدول الترتيب من جديد".

يحتل فريق الاتحاد المركز الثامن عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط بواقع فوز وتعادل وثلاثة خسائر.

