والد خوان ألفينا: جماهير الزمالك احتضنته بالحب.. ورفضنا عروض أخرى

كتبت-هند عواد:

تحدث رينان بيزيرا والد البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك، عن انضمام نجله إلى القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن الجماهير احتضنته.

وقال والد خوان ألفينا في تصريحات عبر قناة DMC: "أعبر عن سعادتي الكبيرة بوجود خوان في مصر واللعب لنادي كبير مثل الزمالك، ورفضنا عروض أخرى من أجل الانضمام للزمالك، وجمهور النادي احتضنه بالحب والاحترام منذ اللحظة الأولى، وهذا ما يظهر على ملامحه في الملعب واحتفالاته مع زملائه".

وأضاف: "اختيار الزمالك كان سهلاً علينا بسبب هذا الدعم الكبير من الجماهير، ونتمنى أن يرد خوان الجميل من خلال أدائه وفرحته داخل الملعب، خوان إنسان مرح وبسيط ويكوّن صداقات بسرعة، وهذا يجعله محبوبًا داخل الفريق، وهو جزء من طبيعته وشخصيته، منذ وصولنا إلى مصر وحتى عودتي للبرازيل، شعرت أنا شخصيًا بالاحتضان من الجماهير والنادي وكل من يعمل فيه".

واختتم: "أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح بانضمام خوان للزمالك، وأتوقع أن يحقق بطولات ومنافسات مهمة مع النادي، الجمهور عاشق لناديه ولاعبيه، ويدافع عنهم بشغف، وأرى ذلك في التعليقات على إنستجرام، وهذا شيء رائع نعيشه عن قرب، سأعود قريبًا إلى مصر لأكون أقرب إلى خوان، وأدعمه حتى يواصل رد هذا الحب الكبير داخل الملعب".