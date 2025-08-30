يستضيف فريق الأهلي عند التاسعة من مساء اليوم السبت نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ويدخل الفريقان المباراة ونصب أعينهما الثلاثة نقاط لتشابه موقفهما بالموسم الحالي ولكن المباراة بالنسبة للجماهير والناديين أكبر من النقاط الثلاثة.

يستعرض مصراوي 4 أهداف مشتركة بين الأهلي وبيراميدز من الرغبة في الفوز بنقاط المباراة

1) الاستقرار الفني

شهدت الساعات الماضية أنباءً كثيرة عن مستقبل المديرين الفنيين للفريقين الإسباني خوسيه ريبيرو بالنسبة للأهلي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بالنسبة لنادي بيراميدز.

ويرغب الفريقان في الفوز لإضفاء استقرارًا فنيًا حتى يتجنب كل طرف الانتقادات عقب المباراة والتي قد تسفر على تغيير في الجهاز الفني.

2) الفوز الثاني بالموسم

لم يحقق الأهلي بعد خوضه ثلاث مباريات سوى فوز وحيد أمام فاركو فيما تعادل أمام موردن سبورت وغزل المحلة وكذلك حقق لاعبو بيراميدز فوزًا وحيدًا أمام الإسماعيلي فيما تعادلوا أمام وادي دجلة والمصري وخسروا أمام موردن سبورت لذا يرغب كل جانب في تحقيق الفوز الثاني له بالموسم.

3) عدم الابتعاد عن مراكز الصدارة

يحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز السابع ونقطتين عن سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت صاحبا المركزين السادس والخامس وثلاثة نقاط عن بتروجت وإنبي والمصري أصحاب المركز من الرابع للثاني، فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 10 نقاط.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الجونة، حرس الحدود وزد أصحاب المراكز من الحادي عشر للتاسع وكذلك عن طلائع الجيش صاحب المركز الثالث عشر.

ويرغب كلا الفريقين في تحقيق الفوز للتقدم بجدول ترتيب المسابقة ودعم التأخر في البداية بالترتيب وفقدان النقاط.

4) دفعة معنوية

تشهد مباريات الأهلي وبيراميدز ندية كبيرة وتكون دفعة قوية للاعبي الفريقين في الموسم فهي قمة الجولة الخامسة ومنافسة بين صاحبا المركزين الأول والثاني بالثلاث موسم الماضية.