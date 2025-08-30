والد محترف الزمالك يوجه طلبًا للجماهير والإعلام

طالب رينان بيزيرا والد المحترف البرازيلي بصفوف الزمالك خوان جماهير ناديه ووسائل الإعلام بمناداته بـ "خوان بيزيرا" بدلاً من "خوان ألفينا".

وعلل بيزيرا طلبه خلال تصريحات لقناة DMC مساء الجمعة بقوله: "لقد اشتهر بهذا الاسم في أوكرانيا واللاعب وعائلته يرغبون في أن يشتهر باسم خوان بيزيرا في مصر أيضًا".

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع صاحب الـ22 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي ألكسندريا الأوكراني.

وأوضح والد المحترف البرازيلي أنهم يشعرون بالسعادة بنادي الزمالك وترحيب الجماهير بهم، مضيفًا:"مكنكم ملاحظة هذه السعادة على وجه خوان في الملعب واحتفالاته بأهدافه وأهداف زملائه أيضًا".

وأتم بيزيرا تصريحاته قوله: "كان من السهل أن نختار الزمالك خاصة بعدما احتضنته جماهير الفريق بكل هذا الحب والود والاحترام لمسيرته ونتمنى أن يواصل خوان رد الجميل من خلال ما يقدمه في الملعب".

