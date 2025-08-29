8 لاعبين من الأهلي يقتربون من الغياب أمام بيراميدز

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يستضيف فريق الأهلي عند التاسعة من مساء يوم غد السبت نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويقترب 8 لاعبين بصفوف الأهلي من الغياب عن قائمة الفريق خلال مباراة بيراميدز.

وأشار مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن التونسي محمد علي بن رمضان يعاني من إصابة عضلية ولم يُحسم موقفه بعد كذلك طاهر محمد طاهر، فيما يواصل إمام عاشور التدرب مع الفريق بدون التحامات ولم يُحسم كذلك موقفه من المباراة بعد.

وأكد المصدر ذاته على غياب ياسين مرعي ومحمد شكري للإصابة، فيما أوضح أن موقف مصطفى العش لم يُحسم في ظل إصابته العضلية بينما عاد مروان عطية للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي ما يُرجح غيابه عن اللقاء.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز الحادي عشر بالرصيد ذاته.

اقرأ أيضًا:

"خماسية دجلة وأكبر فوز للأهلي".. نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز للسيدات

ديانج على رأس قائمة منتخب مالي لمباراتي جزر القمر وغانا